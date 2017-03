Erepenning voor landschapsarchitect Kees Hund

ALMERE – Landschapsarchitect Kees Hund heeft vrijdag de erepenning van Almere gekregen voor zijn inzet voor het Almeerse landschap. Hij heeft onder andere de landschappelijke basis gelegd voor stadslandgoed De Kemphaan, maar ook voor het Vroege Vogelbos, het den Uylpark, de Oostvaarders, de Kemphaan en het Bos der Onverzettelijken.

Op Stadslandgoed de Kemphaan plantte Hund vrijdag vier bijzondere bomen. Twee tulpenbomen bij de entree van het Labyrint en twee Italiaanse populieren in het Labyrinth. Tijdens de zomerstorm 2015 zijn de bomen die op deze plek stonden omgewaaid. Tijdens het planten van de nieuwe bomen werd Hund door wethouder Frits Huis verrast met de Almeerse erepenning.

Al vanaf 1980 is de landschapsarchitect betrokken bij het ontwerp en de inrichting van de Flevolandse bossen. Hij heeft zich ondermeer bezig gehouden met de landschappelijke inpassing van de A6 van de Hollandse Brug tot Lemmer, ondersteunde de realisatie van de Almeerse Groene Kathedraal en legde de basis voor het ontwerp van het stadslandgoed de Kemphaan, het overgangsgebied Almere- Oostvaardersplassen en de landschappelijke ontwikkeling van het Bos der Onverzettelijken.

Ook na zijn pensionering in 2005 is Hund nog actief betrokken in Almere als lid van de Almeerse stichting ’Genootschap tot behoud van het Levende Huis’. Een groep vrijwilligers met elk een groene achtergrond die zich inzet voor het behoud en de ontwikkeling van bijzondere bomen en landschapselementen in Almere. Zijn inet voor het Almeerse landschap werd vrijdag dus beloond met de erepenning van onze stad.