ALMERE – Hun strijd leidde tot vragen in de Tweede Kamer, de gemeenteraad en met hun verhaal kwamen ze uitgebreid in de landelijke, regionale en lokale media. Het is inmiddels alweer bijna anderhalf jaar geleden dat Alev Yüksel, A. Mangal en Marjolein van Amstel aan de bel trokken over hun werkzaamheden voor de gemeente Almere. Inmiddels hebben Yüksel en Van Amstel, met 1Legal, een eigen bedrijf. Ze begeleiden mensen met uitkeringsproblemen, waarvan sommige herkenbaar zijn omdat zij die ook hebben gehad.

,,Het is super druk. Er zijn echt meer mensen dan je denkt met problemen rond hun uitkering. Neem bijvoorbeeld de mensen die net uit de gevangenis komen. Die hebben echt geen idee hoe bepaalde zaken lopen, of hoe ze dat moeten aanpakken. Maar ook mensen die geen idee hebben waar ze nou wel en waar ze geen recht op hebben. We komen het allemaal tegen. Momenteel hebben we twintig zaken lopen, maar denk nou niet dat we al helemaal binnen zijn. We kunnen de rekeningen net betalen”, vertelt Van Amstel vanuit hun kantoor aan de Rentmeesterstraat in Stad. ,,Bij veel zaken moeten we ook nog wachten op ons geld. Die procedures lopen soms behoorlijk lang, maar dat weten we inmiddels. Ook vanwege onze eigen zaken. Er lopen nog altijd enkele zaken tegen de gemeente”, vult Yüksel aan.

Momenteel hebben de twee Almeerse vrouwen nog bezwaren lopen tegen de gemeente over onder meer het woonlastenfonds, premie arbeidsinschakeling en hun individuele inkomenstoeslag. ,,Wij vinden dat de gemeente daarin fouten heeft gemaakt en dus hebben we bezwaar gemaakt en zitten we in de meeste gevallen al in de beroepsfase of moeten we naar de rechter om ons gelijk te halen. Het zijn inmiddels principekwesties geworden al gaat het wel gewoon om geld waar we volgens ons recht op hebben. Anderhalf jaar geleden waren we inderdaad gewoon boos. Echt soms wel woest over hoe er met ons om werd gegaan. Dat is wel weg. We kunnen er nu nog wel eens om lachen. Het heeft ons toch ook deze onderneming opgeleverd en elkaar. We kenden elkaar eerst niet, maar nu is het alsof we elkaar al jaren kennen”, aldus Van Amstel. ,,En geloof me. We hebben het niet makkelijk gehad. We hebben allebei gelukkig niet bij de voedselbank aan hoeven kloppen, maar er zijn wel maanden geweest dat er vanwege ’foutjes’ geen geld kwam vanuit de Belastingdienst of gemeente. Dan heb je niets en ben je blij dat je op elkaar, je vrienden en familie terug kunt vallen.”

Wijze lessen van hun strijd, die eigenlijk begon omdat ze vonden dat ze niet eerlijk werden betaald voor hun werkzaamheden en vonden dat hun leidinggevende hen niet helemaal netjes benaderd, hebben de vrouwen ook geleerd. ,,Controleer het altijd. Dat is wel de belangrijkste. De zaak tegen die externe van de gemeente loopt overigens ook nog altijd. Het is inmiddels een gevoelskwestie en geen seksuele intimidatie, zoals wij dat eerst aangaven, maar daar loopt dus ook nog. Dat gaat over het bureau dat in opdracht van de gemeente werkte. Daar begon het inderdaad mee. Tot in de Tweede Kamer is er over gesproken. Ook nooit meer iets over gehoord overigens, net als van de meeste politici in Almere niet. Al krijgen we soms wel te horen dat cliënten via de PvdA of AP/OPA naar ons zijn doorverwezen. Dat is vind ik dan wel weer grappig, want er zijn er ook die ik nog wel eens in de supermarkt tegen kom en dan lopen ze met een boog om me heen, of doen alsof ze me niet zien. En dat doen ze volgens mij omdat ze weten dat ze niet alles hebben gedaan wat eigenlijk hoorde. Maar goed. Daar kan ik niet meer boos om worden”, geeft Van Amstel aan vanachter haar eigen bureau van hun juridisch rechtsbijstandskantoor.