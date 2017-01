Emotionele betogen tijdens bespreking rooien Weerwatereiland

ALMERE – Dat er gekapt moet worden staat gezien alle plannen als een paal boven water. Dat het Weerwatereiland/Vogeleiland in die plannen een belangrijk onderdeel moet worden van de Floriade in 2022 ook. Toch lieten meerdere politieke partijen donderdagavond tijdens de politieke markt duidelijk merken dat ze vragen hebben over de manier waarop dit proces verloopt.

Het onderwerp was door de PVV op de agenda gezet en het raakte in ieder geval bij vier Almeerders een snaar, want die lieten in redelijke emotionele betogen merken dat ze de kap of zonde, of onnodig vinden, maar dat is echter een gepasseerd station liet verantwoordelijk wethouder Tjeerd Herrema hen daarna duidelijk weten. ,,We zijn begonnen met de voorbereidingen op de Floriade en daar hoort dit bij. Dat was bekend. Ik vind de kaalslag zoals die is gedaan voor de verbreding van de A6 ook fors. Dat ziet er niet uit, maar dat gaan we op het Weerwatereiland niet doen. Daar blijven ook zeker bomen staan”, reageerde de wethouder.

,,Ik heb me wel eens roepende in de woestijn gevoeld als ik weer eens een tegenstem lieten horen over de Floriade, maar ik ben blij dat er nu vier insprekers zijn die eigenlijk het zelfde denken. Ik vind het gewoon schandelijk zoals er met de ondernemers daar wordt omgegaan. Het lijkt er gewoon op alsof ze worden uitgerookt en als ik de wethouder zo hoor praten dan krijg ik het gevoel dat de inspraakprocedures die nog lopen eigenlijk een wassen neus zijn. Het was volgens mij netter geweest om het rooien op te schorten tot je er uit bent met de ondernemers en de procedures zijn afgerond”, aldus PVV-fractievoorzitter Toon van Dijk.

Volgende week wordt er verder gesproken over het onderwerp.