Elfjarige Almeerder voelt zich helemaal thuis op minibike

ALMERE – Zijn grote voorbeeld is Valentino Rossi, want ’die kan heel snel rijden, wint veel en doet af en toe een beetje gek’. De 11-jarige Bastiaan Visser voelt zich al af en toe net als de Italiaase motorcoureur op zijn minibike.

Visser heeft dan nog wel geen grote prijzen gewonnen, maar is wel hard op weg en wordt volgens zijn vader door kenners als talent gezien. ,,Het gaat wel lekker. Ik vind het vooral erg leuk om hard te rijden en de ideale lijn te pakken”, reageert Bastiaan op de woorden van zijn vader. ,,Al is die lijn vinden nog best lastig hoor. Je moet vooral de bochten goed aansnijden en dan op het juiste moment remmen en weer gas geven. Het lukt me ook niet altijd hoor, maar volgens mijn trainer gaat het goed.”

De trainer van de Almeerder is Scott Deroue. Volgens vader Dirk Visser een bekende in het wereldje met veel ervaring. ,,Hij had mijn zoon zien rijden en vroeg of hij nog begeleiding nodig had. Dat leek ons prima en we zien nu dat hij echt stappen maakt. Echt bijzonder om te zien”, zo geeft vader trots aan.

De 11-jarige Visser start binnenkort aan zijn tweede buitenseizoen om het Nederlands kampioenschap minibike. Dat kampioenschap bestaat uit negen wedstrijden. Onder meer op het circuit in Lelystad. In de winter heeft hij vooral op indoorkartbanen getraind. ,,Dan ga je toch iets langzamer. Buiten gaan we toch iets sneller. Dan ga ik soms wel honderd kilometer per uur. Ik hoop dat ik tijdens de wedstrijden om de titel wedstrijden kan gaan winnen. Dat zou ik echt leuk vinden, maar mijn trainer zegt dat een podiumplek ook al heel goed is dus dat wil ik zeker proberen.”