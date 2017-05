Eis: 120 dagen cel voor chantage en bedreiging

ALMERE – De officier van justitie heeft woensdag 120 dagen celstraf waarvan 61 dagen voorwaardelijk geëiste tegen de 22-jarige Ahmad A. uit Apeldoorn voor chantage en bedreiging met geweld.

De verdachte chanteerde in de periode 2014 tot en met 2016 zeven slachtoffers met hun activiteiten op diverse sekssites. Eén van de slachtoffers was een gehandicapte man uit Almere.

Vanachter zijn computer in zijn woonplaats Apeldoorn deed de verdachte zich voor als Chantal. De foto voor het profiel van de vrouw had de verdachte van het internet geplukt. Vervolgens reageerde hij als Chantal op berichten van de slachtoffers waarin ze op zoek waren naar een seksueel avontuur.

Chatgesprekken

De handelswijze van verdachte was in alle gevallen hetzelfde. Hij zocht op diverse sekssites naar oproepen van mannen. Zocht privéinformatie over hen op via internet en benaderde zijn slachtoffers nadat hij voldoende gegevens gevonden had. Als Chantal ging hij eerste een paar chatgesprekken met de mannen aan waarin hij de mannen allerlei seksueel getinte uitlatingen ontlokte.

Deze chatgesprekken gebruikte de verdachte vervolgens om de slachtoffers te chanteren. Met de gevonden informatie op het internet over de slachtoffers dreigde hij de chatgesprekken naar partners, familie of werkgevers te sturen. Om dit te voorkomen moeste de slachtoffers geld aan de verdachte overmaken. Deden ze dat niet dan dreigde hij ze geweld aan te doen.

Chantage

Onder de slachtoffers was een gehandicapte Almeerder. De man was via een sekssite op zoek naar contacten voor plasseks. Toen de verdachte de oproep las, zocht hij als Chantal contact met de Almeerder. Na een paar chatgesprekken over en weer, ging het slachtoffer in op het verzoek van Chantal de man in Almere te komen bezoeken. Toen de man argwaan kreeg en van het bezoek wilde afzien, dreigde de verdachte de chatgesprekken over de plasseks naar familieleden en vrienden van het slachtoffer te zullen sturen. Om dit te voorkomen moest het slachtoffer geld betalen.De Almeerder raakte in paniek en maakte geld over op de rekening van de verdachte.

In totaal denkt de officier van justitie dat de verdachte tussen de 10.000 en 15.000 euro heeft verdiend. De officier kondigde aan te willen onderzoeken ofdit geld via een ontnemingsvordering van de verdachte terug te vorderen is.