Eindelijk winst voor Luc Velzeboer

ALMERE – Onder het mom ‘drie keer is scheepsrecht’ heeft Luc Velzeboer zondagmiddag de derde cross van de Crosscup gewonnen. Na de eerste twee crosslopen (Kromslootpark en Almeerderstrand) wel op het podium geëindigd te zijn maar niet op het hoogste treetje te staan, was het nu, in het cirkelbos, wel raak voor de 18-jarige Almeerder.

De wedstrijd over ruim negen kilometer, drie rondes van ongeveer 3100 meter, werd bij de vrouwen gewonnen door Jacolien Ruizendaal uit Emmeloord en bij de mannen dus door Velzeboer. Voor hem was de winst een hele fijne, vooral ook omdat hij er al sinds zijn tweede plaats in het Kromslootpark op aan het wachten was. Toen eindigde hij net achter Cain Rutgers en gaf hij aan revanche te nemen op het Almeerderstrand. Bij die tweede race over het losse zand moest hij echter Milco Driessen en Soufiijan El Bourabia voor zich dulden en finishte hij dus als derde. ,,Dus ja, ik wilde heel graag winnen vandaag. Ik ben de eerste vijfhonderd meter volle bak gegaan en heb vervolgens het tempo hoog gehouden.”

Dat ging volgens Velzeboer aardig, des te meer omdat het koud was en het parcours daardoor deels wit en bevroren. ,,Het lag er prima bij, er was weinig modder en je kon er echt hard overheen. Een parcours als dit ligt me wel. Dat geldt sowieso voor het crossen in het algemeen. Bij wegwedstrijden loop je meestal om een bepaalde tijd te halen, terwijl je bij het crossen minder op de tijd let maar meer op de klassering. Ik hou daar echt van.”

Dat Velzeboer de eerste vijfhonderd meter volle bak startte, was ook voor hem nieuw. ,,Vorige week liep ik een cross in Kerkrade en daar zag ik het de uiteindelijke winnaar ook doen. Ik dacht dat ik het ook maar een keertje moest proberen en dat heeft goed uitgepakt. Echt bang voor volledige verzuring was ik niet, want bij de start van een loop put je uit een andere energievoorraad dan later in de wedstrijd.”

Velzeboer staat door zijn drie podiumplaatsen eerste in het crossklassement. In februari volgt nog een vierde en afsluitende cross in Buitenhout. ,,Maar ik weet nog niet of ik er dan ook bij ben. Een dag eerder (op 18 februari, red.) is namelijk het NK indoor. En ja, dat krijgt voorrang.”