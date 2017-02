Einde voor Stichting De Witte Olifant

ALMERE – Het bestuur van Stichting De Witte Olifant heeft besloten de stichting op te heffen. Dat heeft de voorzitter van de stichting, Henk Smeeman, vandaag bekend gemaakt.

Hiermee komt er na vijftien jaar een einde aan de samenwerking tussen Stichting De Witte Olifant en zorgaanbieder Philadelphia. De Witte Olifant is een kunstwerkplaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen bij het atelier terecht voor activiteiten, projecten en opleidingen.

„Mede door interne reorganisatie bij Philadelphia was het noodzakelijk een nieuwe samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Helaas is dit, na ruim twee jaar met elkaar in gesprek te zijn geweest, niet gelukt”, meldt Smeeman in een persbericht. „Verbreding van activiteiten, uitbreiding van doelgroepen, een veel betere en zichtbare locatie en een meer ondernemende aansturing van het atelier zijn in de visie van het bestuur, op korte termijn absoluut noodzakelijk om een wezenlijke rol te kunnen blijven vervullen in het zorgaanbod in Almere. Inspanningen van de stichting dit te realiseren in samenwerking met partners in de stad en Philadelphia hebben niet tot concrete resultaten geleid.”

Het bestuur van de stichting ziet daarom ’geen toegevoegde waarde meer in het voortzetten van haar activiteiten binnen een samenwerking met Philadelphia’ en heeft besloten de stichting op te heffen. „De eigendommen van de stichting en de Kunstuitleen worden aan Philadelphia overgedragen en voor het resterende saldo van de stichting zal een bestemming worden bepaald.” Philadelphia zet de activiteiten van De Witte Olifant door.

Philadelphia zet de activiteiten van De Witte Olifant door. „De Witte Olifant is een prachtige locatie waar we talenten van mensen op kunstzinnige en creatieve wijze stimuleren en ontwikkelen om zo hun integratie in de maatschappij te bevorderen. Onze deelnemers halen hier het beste uit zichzelf, ondersteund door professionele en bevlogen kunstenaars, en dat past uitstekend bij de visie van Philadelphia. We zien ontzettend veel mogelijkheden om ons werk uit te breiden en nieuwe doelgroepen aan ons te binden. We blijven dan ook deel uitmaken van de Almeerse samenleving”, reageert regiomanager Harry Zegerius.

Op 27 februari bestaat De Witte Olifant vijftien jaar. „Het bestuur van de stichting heeft in al die jaren een belangrijke rol gespeeld in het bestaansrecht van De Witte Olifant. Philadelphia is het bestuur hier zeer erkentelijk voor”, aldus Zegerius.