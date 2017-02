Eiland Utopia 24 juni decor voor tweede GROW Festival

ALMERE – Het eiland Utopia in het Weerwater is op 24 juni het decor voor de tweede editie van het GROW Festival. Het groene festival wordt georganiseerd door Urban Greeners om jongeren op een aansprekende manier te betrekken bij de Floriade, die in 2022 op deze locatie wordt gehouden. Het GROW Festival vond vorig jaar plaats op het Atlantisstrand en trok toen 1500 bezoekers verspreid over twee dagen. ,,We houden het nu bij één dag, maar met een breder en supertof programma mikken we op 3000 bezoekers”, vertelt Froukje Bouma namens de organisatie.

Het festival is een mix van hiphop en elektronische muziek en inhoudelijke activiteiten rond duurzaamheid. ,,Er komen meerdere podia en we zijn hard bezig met het rondkrijgen van een super vette line-up. Daarnaast gaan we weer op zoek naar coole en inspirerende initiatieven op het gebied van duurzaamheid, om jongeren te laten zien wat zij zelf kunnen doen op dit gebied. Zo hopen we onder jongeren een soort beweging op gang te krijgen in aanloop naar de Floriade.”

De organisatie is heel blij met de nieuwe locatie. ,,Utopia is van zichzelf al prachtig en qua aankleding hoef je eigenlijk helemaal niet zo veel te doen om een mooi decor voor het festival te creëren. We willen het eiland ook zo veel mogelijk in zijn waarde laten”, benadrukt Bouma. ,,Ook willen we aan de achterkant van het evenement, als organisatie, zo duurzaam mogelijk zijn. We gaan daarbij ook weer zoveel mogelijk samenwerking zoeken met Almeerse partijen.”

Was de eerste editie van het festival nog gratis toegankelijk, dit jaar kost een ticket 17,50 euro. ,,Vorig jaar was als het ware een testeditie, om het een en ander uit te proberen. Dit jaar zal het festival qua kwaliteit zeker verdrievoudigd zijn”, aldus Bouma. ,, Het is nog te vroeg om meer te zeggen over de line-up, houd daarvoor onze site en facebookpagina in de gaten.”

De kaartverkoop gaat op 1 maart van start. Meer informatie is tegen die tijd te vinden op http://growfestival.nl en www.facebook.com/growfestival.