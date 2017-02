Eigenaar winkelcentrum Muziekwijk uit zorgen over verplaatsing supermarkt Stedenwijk

ALMERE – De eigenaar van het overdekte winkelcentrum in Muziekwijk, de Stichting Spoorwegpensioenfonds, maakt zich zorgen over op handen zijnde verhuizing van de supermarkt in Stedenwijk. De stichting schrijft, in een brief aan de gemeente, dat de verplaatsing van de winkel aan het ’s Hertogenboschplein naar de hoek Stedendreef-Rotterdamweg voor inkomstenderving bij hun huurders gaat zorgen.

,,Wij vrezen dat omdat door deze verplaatsing mogelijk een overlapping in het verzorgingsgebied zal onstaan”, zo schrijft de stichting. De brief komt als zienswijze op het Ontwerpbestemmingsplan Stedenwijk en Weerwater-noord. Daarin staat onder meer de mogelijkheid van de verhuizing van de supermarkt omschreven. Die winkel zou dan naar de plek gaan waar nu nog de tennisbanen van vereniging Het Nieuwe Land zijn. De tennisvereniging zou volgens de plannen verhuizen naar een plek nabij voetbalclub Forza Almere en de school Baken Trinitas aan de Sas van Gentlaan.

Het gaat om een ontwerp van de plannen, die staan dus nog niet vast, maar de stichting hoopt dat ze nog mee kan praten voor mogelijke andere oplossingen dan dit.

De eigenaar van de supermarkt in Stedenwijk liet in juni 2015 al weten dat hij plannen had om de winkel te verplaatsen naar de plek van de tennisvereniging.