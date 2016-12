Eigenaar meubelzaak geschorst uit voorlopige hechtenis

ALMERE – De eigenaar van een meubelzaak aan de Markerkant is geschorst uit zijn voorlopige hechtenis. De man zat sinds 8 juli van dit jaar vast, op verdenking van het smokkelen van ruim zeventig kilo cocaïne.

Tijdens een zogeheten regiezitting woensdagochtend besloot de rechtbank Lelystad op verzoek van de verdediging de verdachte te schorsen, onder meer vanwege privéomstandigheden. De rechtbank stelde wel nadrukkelijk dat de man nog verdachte is. Mocht hij volgend jaar na de inhoudelijke behandeling worden veroordeeld, hij rekening moet houden met een celstraf die langer is dan het half jaar dat hij nu in voorlopige hechtenis heeft gezeten.

Op 8 juli van dit jaar deed de FIOD een inval in de meubelwinkel aan de Markerkant. In drie uit Brazilië geïmporteerde Chesterfield banken werd 70 kilo cocaïne aangetroffen. De verdachte, woonachtig te Amsterdam, werd gearresteerd en meegenomen naar het politiebureau. Bij huiszoeking in zijn Amsterdamse woning trof de politie cocaïnesporen aan op een weegschaal.

De verdachte zegt van niets te weten. Volgens hem is er tijdens het logistieke proces waarbij de volgeladen container met meubels uit Zuid Amerika werd geïmporteerd iemand geweest die de cocaïne bij zijn banken heeft gestopt. Dat kan volgens de verdachte in Brazilië zijn geweest waar de container aan boord van het schip ging, of in Panama waar het schip een tussenstop maakte.

Op verzoek van de verdediging zullen er voor de inhoudelijke behandeling volgend jaar nog drie getuigen gehoord worden, waaronder de zakenpartner van de verdachte.

Volgens de officier van justitie handelde de verdachte alleen, zonder inmenging van derden.