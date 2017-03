Eigenaar Haddock laat kap bomen voor zijn deur stoppen

ALMERE – De eigenaar van jachthaven Haddock heeft vrijdagochtend de kap van bomen voor de deur van zijn onderneming op het toekomstige Floriadeterrein laten stoppen. Hij heeft vervolgens melding gemaakt en proces verbaal laten opmaken bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, de politie en de provincie.

Van Thiel reed vrijdagochtend naar zijn bedrijf en zag daar werklui. Bij navraag bleek dat ze in opdracht van de gemeente werken en bomen naast de haven kappen. ,,Ik ben meteen mijn auto uitgesprongen en heb ze gezegd te stoppen”, vertelt Van Thiel. Dat ging niet helemaal goed, want hij hield daarbij zijn eigen veiligheid en die van de mannen die aan het kappen waren niet in het oog. Er ontstond dus een woordenwisseling. ,,Klopt, maar ik was woest. Er is donderdagavond in het stadhuis nota bene gezegd dat het kappen op het eiland Utopia wordt opgeschort vanwege het broedseizoen en dan gaan ze hier maar verder. Ik weet dat zij er ook niets aan kunnen doen, maar ik was emotioneel. Ze zijn me hier gewoon kapot aan het maken”, reageerde de ondernemer.

Nadat de werknemers, die verder geen commentaar wilden geven, contact met hun bedrijf hadden gehad, stopten ze met hun werkzaamheden. Er werd opgeruimd en ze vertrokken. ,,Ze gaan hier volgens mij de fout in. Er is geen ecoloog aanwezig om te kijken of ze vogels storen en dat is volgens mij verplicht tijdens het broedseizoen.”

Van Thiel is al geruime tijd met de gemeente, soms wel en soms ook niet, in onderhandeling over de inpassing van de jachthaven in het toekomstige Floriadeterrein.

De gemeente heeft nog niet laten weten waarom zij de kap van vrijdagochtend hebben laten stoppen en of en wanneer er wel wordt gekapt.