Eerste Tiny Houses op BouwEXPO in Poort geopend

Almere – Wethouder Tjeerd Herrema heeft vrijdag met de komst van de eerste drie Tiny Houses het startschot gegeven voor de ontwikkeling van een ‘tiny buurtje’ in Almere Poort.

Tijdens het congres ‘Klein wonen, de hype voorbij?’ opende de wethouder in het centrum van het Homeruskwartier de eerste Tiny Houses. Drie van de winnaars van de prijsvraag ‘ Bevrijd Wonen. Jouw Tiny House in Almere!’ presenteerden hun gerealiseerde ontwerp. Het Wikkelhouse, KODA en Tiny Tim zijn voorbeelden van hoe je zelf een mooi en leefbaar klein huisje kunt bouwen. Na de prijsvraag van vorig jaar is het zo’n tien ontwerpers gelukt om een investeerder, bouwer en/of bewoner te vinden voor hun Tiny House. Zij kunnen hun droomhuisje in Poort realiseren. De komende maanden worden ook de andere huisjes, elk in hun eigen tempo, gebouwd of geplaatst.

Onder een Tiny House wordt een betaalbaar en compact huisje verstaan met een woonoppervlak dat doorgaans kleiner is dan 50 vierkante meter en dat op initiatief van de eigenaar/bewoner wordt ontwikkeld. Wethouder Herrema: ,,Steeds meer mensen zijn op zoek naar niet te dure, compacte en efficiënte huisvesting, om zo meer geld over te houden voor andere zaken in het leven. Klein wonen is bijna per definitie ook betaalbaarder. En aan betaalbare woningen is in Nederland grote behoefte. In Almere onderzoeken we de mogelijkheden om écht een serieuze bouwstroom op gang te brengen.” Tijdens de BouwEXPO Tiny Housing in Almere kunnen diverse inspirerende ontwerpen bekeken worden en lopende dit jaar komen er nieuwe modellen bij. Hieronder een beschrijving van de huisje die vrijdag zijn geopend:

Wikkelhouse: Een bijzonder, duurzaam en verplaatsbaar huis dat wordt gemaakt door golfkarton om een mal te wikkelen. De segmenten van karton zijn eenvoudig aan elkaar te koppelen, waardoor elk huis op maat gemaakt kan worden. Het huis kan na het wikkelproces in één dag worden neergezet. De breedte van 4.28 cm (binnen) en een nokhoogte van 3.16 cm zorgen voor een aangenaam, ruim interieur. Een simpel, doeltreffend bouwsysteem, dat binnen het casco veel vrijheid biedt voor afbouw (kasten, keuken, wc, douche) naar eigen keuze.

KODA house: De KODA (motto prijsvraag Walking Concrete) wordt per boot en vrachtwagen vanuit Estland vervoert. Een straight, ruim en open multifunctioneel Tiny House van 25 vierkante meter met dragende muren van betonelementen – aan de binnenzijde met hout bekleed – een insteekverdieping en een inspringende gevel van glas. En zo geven ze aan: Grootte is niet het enige criterium. Denk bij het kiezen van een huis ook aan: gezond binnenklimaat, slim ontwerp, energie-efficiëntie, duurzaamheid of vrijheid van locatie.

Tiny Tim: De Tiny TIM (Timber Independent Mobile) is ongeveer 13 m2 groot en volledig autarkisch. De Tiny TIM heeft o.a. een energiedak met hybride zonnepanelen, windmolens, een groene water-zuiverende wand voor gerecycled drinkbaar water en een hele slimme inrichting.