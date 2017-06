Cultuurlening voor The Red Herring van Vis à Vis

ALMERE – Stichting The Red Herring is het eerste initiatief dat een financiering ontvangt van Cultuurlening Almere. De stichting gebruikt het geld voor de nieuwe speellocatie van Theatergezelschap Vis à Vis in Almere Poort.

Dankzij de Cultuurlening, een initiatief van Cultuurfonds Almere en Cultuur+Ondernemen, beschikt de Almeerse cultuursector sinds kort over extra financiële middelen. ,,Het is een financieringsmogelijkheid speciaal voor Almeerse kunstenaars, creatieven en culturele organisaties”, vertelt cultuurmakelaar Jan-Melle Liscaljet van Cultuurfonds Almere. ,,Zij kunnen vaak niet zo makkelijk een lening bij een bank afsluiten. Met de Cultuurlening verandert dat. Initiatieven in de Almeerse cultuursector kunnen bedragen tot 40.000 euro lenen tegen een scherpe rente van 3 procent.”

Nieuwe speellocatie

Stichting The Red Herring gebruikt het geld voor de speellocatie van Theatergezelschap Vis à Vis naast het Almeerderstrand in Poort. Met de lening kan deze theaterplek voor zich verder ontwikkelen tot culturele trekpleister. The Red Herring is eigenaar van het vastgoed, faciliteert hoofdhuurder Vis à Vis en programmeert aanvullende culturele activiteiten. Het nieuwe gebouw, dat 21 juni officieel wordt geopend, gaat naast locatie voor Vis à Vis dienstdoen als podium, voor onder andere de eerste winterproductie begin 2018. Bezoekers van de voorstelling Mare, die Vis à Vis in juni, juli en september speelt, kunnen er voorafgaand dineren in restaurant De Rode Haring.

Om in aanmerking te komen voor een financiering van Cultuurlening Almere moeten cultuurmakers aan een aantal eisen voldoen. Zo moet met de lening een (duurzame) investering worden gedaan in beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten. Bovendien moet de investering ten goede komen aan de Almeerse kunst- en cultuursector. Er is veel animo voor het initiatief, aldus Liscaljet. ,,Inmiddels zijn we volop bezig met het proces voor de tweede aanvraag.”

Cultureel ondernemers kunnen op www.cultuurleningalmere.nl lezen hoe zij in aanmerking kunnen komen voor de lening.