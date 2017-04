EDBA past strategie stimulering economie aan

ALMERE – De tijd dat de Economic Development Board Almere(EDBA) een zak met geld had om te investeren is voorbij. Waar de EDBA in 2011 nog begon met een budget van ruim twee miljoen euro is het budget voor dit jaar 150.000 euro.

,,Er is inderdaad het nodige veranderd en daarom hebben we ook onze focus moeten aanpassen”, vertelt Arthur Bouvy die sinds oktober de nieuwe directeur is. Hij volgde Henk Weyschede op die er mee stopte.

Bouvy richt zich met Circulaire Economie, Healtcare en Leisure nog op drie economische clusters. In het verleden waren dat er nog tien en later werden er dat vijf. ,,Ik wil me richten op de mogelijkheden die maatschappelijke vraagstukken oproepen. Bij de gekozen clusters zijn dat het duurzamer maken, het gezonder maken en het aantrekkelijker maken van de stad. Daarbij hebben we dus niet meer een zak geld om te investeren, maar probeer ik door verbindingen te maken groei te creëren. Dat kan bijvoorbeeld door bewegen onder jongeren te stimuleren en daar dan via een proef bedrijven en instellingen op te laten investeren. Daarbij wil ik dat het vanuit de stad zelf komt. Dus niet meer grote bedrijven met allerlei stimuleringen proberen te trekken, maar de groei vanuit hier te realiseren. Dit jaar ga ik dus inzetten op kleinschalige evenementen waarbij ik verbindingen ga maken. Dat is zeker anders dan in het verleden.”

Kijk voor meer informatie op www.edba.nu.