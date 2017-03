Dutch Digital Art Museum Almere naar gebouw De Voetnoot

ALMERE – Het Dutch Digital Art Museum Almere (DDAMA) verhuist vanuit WTC Almere naar De Voetnoot. Tijdens de open dag ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van deze culturele broedplaats aan het Stadhuisplein is daar ook de tentoonstelling Like Digital Art te zien.

,,Het was heel spannend om een nieuwe geschikte locatie te vinden voor DDAMA, het museum dat wij op 5 oktober 2016 openden in het WTC Almere met de expositie Like Digital Art”, vertelt initiatiefneemster en curator Christine van Stralen. ,,Zaterdag is tegelijk met de viering van het 10-jarig bestaan van De Voetnoot de eerste gratis openstelling aldaar van ons museum voor digitale kunst.”

DDAMA gaat zaterdag om 12.00 uur van start met een korte rondleiding van 10 minuten en die wordt op elk heel uur herhaald. Verder kunnen bezoekers een miniworkshop foto bewerken met de mobiele telefoon volgen. Na deze open dag is het DDAMA elke zondag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. De entree bedraagt dan 5 euro per persoon. Voor groepen is DDAMA buiten de vaste zondagmiddagen open op afspraak.

Toekomst

De eerdere ruimte op de vijfde etage in het WTC-gebouw had het DDAMA voor onbepaalde tijd ter beschikking gekregen. Omdat het verblijf daar onzeker was en hoe dan ook af zou lopen, werd gezocht naar andere mogelijkheden voor huisvesting. Van Stralen vertelde eerder dat het haar grote wens is om een eigen museum te bouwen op het plein tegenover de Rabobank, maar dat is nog toekomstmuziek. In elk geval is nu een nieuw onderkomen gevonden in De Voetnoot. ,,Maar de toekomst van DDAMA is nog lang geen gelopen race”, zegt Van Stralen. ,,Wie ook vindt dat een museum voor digital art belangrijk is voor Almere kan hier aan bijdragen door mee te komen helpen. Als technische ondersteuning, als suppoost, bij de organisatie en andere klussen of door vriend te worden.”

Kijk voor meer infromatie op www.DDAMA.eu of mail naar info@DDAMA.eu.