Drie nieuwe restaurants openen deuren in Haven

ALMERE – Drie nieuwe restaurants openen de deuren in Almere Haven. Grandcafé De Havenkom heropent binnenkort aan de Sluiskade, De Kombuis wordt straks restaurant Steak@theLake en Brasserie ThuisHaven gaat woensdag open aan het Plein 3.

Ramon Frantsen en Esther Meegdes zijn de trotse nieuwe eigenaren van Grandcafé De Havenkom. ,,Met een modern interieur, maar zonder de warmte te verliezen, en een compleet vernieuwde kaart willen we De Havenkom zo snel mogelijk nieuw leven inblazen”, zegt Meegdes. ,,Alle zeilen worden bijgezet om het grandcafé zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Om alles gereed te krijgen hebben we nog veel hulp nodig én natuurlijk goed personeel.” Solliciteren kan via de Facebookpagina van grandcafé De Havenkom. Daar zijn ook alle ontwikkelingen te volgen.

Steak@theLake

Ad Palmer, bekend van restaurant 10Beaufort bij Watersportvereniging Haven, opent binnenkort samen met zijn vrouw en zoon hun nieuwe restaurant Steak@theLake in het pand waar voorheen De Kombuis zat. ,,Toen deze kans voorbijkwam hebben we die gegrepen”, vertelt Palmer. ,,Het wordt een lekker ongedwongen restaurant waar je straks terecht kunt voor lekkere malse steaks voor een betaalbare prijs. Maar natuurlijk hebben we daarnaast nog meer op de kaart staan, zoals bijvoorbeeld een schnitzeltje of saté.” Er wordt op dit moment nog hard gewerkt om het het restaurant bedrijfsklaar te krijgen. ,,We kunnen in principe bijna open, maar het wachten is nog op de benodigde vergunning.” Volg de ontwikkelingen op de Facebookpagina van Steak@theLake. Voor het restaurant bij de watersportvereniging wordt een nieuwe pachter gezocht.

Brasserie ThuisHaven

Aan het Plein 3, in het pand waar voorheen bakkerij Naghtegaal zat, opent Brasserie ThuisHaven woensdag 22 maart de deuren voor het publiek. Chefkok Merijn Reijnders en gastvrouw Rachel Daalmeijer zijn de eigenaren en hebben allebei al jarenlange ervaring in de horeca. ,,Ik begon zelf op 15-jarige leeftijd als afwasser en hulp in de keuken en wist al snel dat hier mijn passie lag”, vertelt Reijnders. ,,Vijftien jaar later, na in diverse horecagelegenheden te hebben gewerkt, maken wij onze droom waar en openen we onze eigen brasserie.”

ThuisHaven heeft een internationale keuken, met verse producten die veelal uit de regio komen. ,,We willen mensen laten proeven van gerechten uit de wereld. Klanten kunnen bij ons terecht voor een lunch, driegangendiner, koffie met gebak en lekkere borrelhapjes. Wij adviseren daarbij niet alleen in wijn-spijscombinaties, maar ook in de speciaalbieren die zorgvuldig zijn uitgekozen bij onze gerechten.” Bekijk de menukaart op www.brasserie-thuishaven.nl.