TBS en drie maanden cel voor aanranding

ALMERE – De rechtbank Lelystad heeft een 24-jarige Almeerder veroordeeld tot TBS en drie maanden gevangenisstraf voor aanranding. De man viel vorig jaar vier vrouwen in Almere lastig door hen op de billen te slaan.

Twee weken geleden eiste de officier van justitie TBS en zes maanden celstraf.

De Almeerder viel in april, juni en juli vorig jaar op het Spoorbaanpad en in de Flevostraat vier vrouwen op de fiets lastig door hen met de scooter voorbij te rijden en op de billen te slaan. Daarbij zou hij hebben geroepen: ’doe je broek uit’, en ’hé, schatje’.

De verdachte werd in juli vorig jaar door de politie in Almere aangehouden. Uit de beschrijving van de vrouw maakte de politie op dat het ging om de 24-jarige Almeerder, geen onbekende van de politie.

De man die leidt aan een psychische stoornis, geobsedeerd is door seks en een verslavingsprobleem heeft, moet hieraan volgens het vonnis van de rechtbank geholpen worden. De rechtbank is het dan ook met de officier van justitie eens dat de man in een TBS kliniek behandeld moet worden. In het verleden is eerder geprobeerd hem in een minder dwingend kader te helpen. Dit is toen op niets uitgelopen, omdat de Almeerder zich toen niet hield aan de regels.

Naast deze straf legde de rechtbank de Almeerder nog twee eerdere voorwaardelijke straffen van een maand op. De man liep toen hij de vrouwen aanrandde nog in zijn proeftijd.