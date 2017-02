Drie conciërges gaan strijd met elkaar aan

ALMERE – Drie Almeerse conciërges komen in aanmerking voor de titel Conciërge van het Jaar 2016. Heiko van de Wal van IKC Sterrenschool de Ruimte, John Hinten van de Vrije School Raphael en Bert van den Broek van het OSG Echnaton strijden om de titel.

De verkiezing is een initiatief van D66 Almere, die hiermee aandacht wil vragen voor het belang van deze medewerkers op scholen. „We hebben in de afgelopen weken ruim 250 mailtjes ontvangen van leerlingen, ouders en docenten met ontzettend lieve en enthousiaste verhalen over Almeerse conciërges”, zegt D66-raadslid Martine van Bemmel. „Uit al die mails zijn deze drie geselecteerd om in aanmerking te komen voor de titel Conciërge van het Jaar 2016.”

Leerlingen, ouders en collega’s konden hun conciërge nomineren voor de verkiezing en onderbouwen waarom deze de titel verdient. Hieronder een greep uit de reacties:

„Onze Heiko verdient het zeer zeker om conciërge van het jaar 2016 te worden. Hij is er altijd! Staat iedere minuut van de dag voor iedereen klaar. Hij is nergens te beroerd voor. De kinderen zijn dol op hem. Hij maakt grapjes, plakt pleisters en laat ieder kind in zijn waarde. En dat allemaal op vrijwillige basis. Deze man verdient een gouden lijstje!”

„Ik wil Bert van den Broek van het Echnaton nomineren voor de leukste conciërge. Omdat als ik of vrienden van mij het moeilijk hebben, hij er voor je is. Als iemand iets doet wat niet mag is hij ook streng. En omdat hij altijd vrolijk is en voor je klaar staat. Daarom mag hij van mij de prijs winnen.”

„John staat altijd klaar voor iedereen en voor elke klus. Klaagt niet. Er is altijd een kop koffie te krijgen en niets is hem te veel. Hij komt in de weekenden vanuit Zeewolde naar Almere om klusjes te kunnen doen zodat ze op maandag gebruik kunnen maken van de nieuwe materialen. Of het nu een verfkwast, schroevendraaier of er een pleister geplakt moet worden. John staat klaar voor het team, ouders en kinderen!”

Aanstaande vrijdag reikt D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen de prijs uit aan de winnende conciërge op zijn school.