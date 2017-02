Drie aanhoudingen na bedreiging met vuurwapen in Almere

ALMERE – Drie verdachten zijn donderdag aangehouden in Almere na het bedreigen van vrouw met een vuurwapen.

Of het om een echt of nepvuurwapen gaat, laat de politie nog in het midden in het bericht op Facebook.

Na het dreigement ging het slachtoffer naar huis en belde met de politie. Samen met haar man ging ze vervolgens al bellend op zoek naar de verdachten.

Zij zagend e verdachten en konden zo de politie aansturen. Twee verdachten werden direct aangehouden, de derde na een korte achtervolging.

Het vuurwapen werd een dag later in de bosjes gevonden.

Aanvankelijk ontkenden alle verdachten de bedreiging. Maar een van hen bekende toen hij na een nacht in de cel werd geconfronteerd met het wapen. Het openbaar ministerie neemt de zaak in behandeling.