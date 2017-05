Dreun voor Almere City in Helmond

ALMERE – Almere City is in de eerste ronde van de play-offs tegen een enorme dreun opgelopen. Na een 2-0-voorsprong werd in Helmond uiteindelijk met 4-2 verloren van Helmond Sport.

De thuisploeg en de Almeerders begonnen redelijk afwachtend aan de wedstrijd en de eerste speldenprikjes waren voor de thuisploeg, maar echt gevaarlijk was het niet. Sherjill Mac-Donald kreeg namens de City nog een kansje en de Almeerse keeper Chiel Kramer kon twee keer redelijk eenvoudig redden. Na die twee schoten nam City het initiatef over, maar dat leidde in die fase niet direct tot echte kansen.

Voorsprong

Helmond claimde na bijna 25 minuten spelen een penalty omdat Abdel Metalsi de bal tegen de arm kreeg geschoten, wat ook zo was, maar scheidsrechter Jeroen Manschot vond het geen strafschop. Vier minuten later had City opnieuw geluk. Een voorzet van Sherjill Mac-Donald werd namelijk niet goed weggewerkt en die kwam voor de voeten van Gaston Salasiwa en die frommelde de bal vervolgens binnen in twee instanties.

In die fase was de openingstreffer en de voorsprong volledig terecht. City was voetballend namelijk beter en de thuisploeg had moeite om gaten te vinden in de Almeerse defensie die met Lars Nieuwpoort en Abdel Metalsi een gelegenheidsduo centraal hadden staan. Calvin Mac-Intosch en Damon Mirani zijn immers nog altijd geblesseerd. Op het middenveld had trainer Jack de Gier Faris Hammouti staan in plaats van Jeffrey Rijsdijk en verder was de opstelling hetzelfde als afgelopen vrijdag toen City voetballend niet veel had in te brengen tijdens de verloren wedstrijd tegen NAC Breda.

De Almeerders kregen vijf minuten voor rust via Yener Arica nog een schotkans op de 0-2, maar keeper Stijn van Gassel redde fraai op de inzet van net buiten de zestien. Het was in die fase dat de Almeerders de wedstrijd al steviger naar zich toe hadden moeten trekken. Soufyan Ahannach kreeg twee minuten voor tijd daar nog de mogelijk toe, maar ook hij strandde op Van Gassel.

Opletten

Na de rust waren de eerste grote kansen voor de thuisploeg, maar of Kramer stond in de weg of de bal werd naast geschoten. Het was dus niet zo maar binnenhalen voor de Almeerders. Zo moest Kramer nog een keer ingrijpen bij een vrije trap van Robert van Koesveld en waren er twee scrimmages voor de Almeerse goalie waarbij de bal gelukkig voor de Almeerders weggewerkt worden. Het was dus opletten geblazen.

Dat Rick ten Voorde na 69 minuten de score voor de Almeerders verdubbelde was dan ook een zege. Hij kreeg de bal na een afgeslagen schotje van Ahannach voor zijn linker en tikte hard binnen met de punt. Dat doelpunt leek precies op het juiste moment te vallen, maar niets was minder waar.

Opnieuw uit handen

Dat de thuisploeg niet wilde opgeven bleek namelijk nog geen minuut later, want toen lag de 1-2 achter Kramer. Hij had geen antwoord op de eenvoudig ogende kopbal van Teije ten Den en dus rook de thuisploeg meer. Dat kregen ze nog geen drie minuten later via Robert Braber, want die schoot een afvallende bal hard binnen. Dus stond het weer gelijk en was City het even helemaal kwijt waarbij City net als in enkele van de laatste competitiewedstrijden opnieuw een voorsprong uit handen gaf.

Het werd zelfs 3-2. City was het echt helemaal kwijt en gaf de wedstrijd in tien minuten volledig uit handen. Het was namelijk invaller Jordy Thomassen die in de 81ste minuut een voorzet raak kopte. De organisatie met achterin Abdel Metalsi en Faris Hammouti was volledig weg. De Gier had eerder Paul Qausten, die geel had gehad naar de kant gehaald, en Lars Nieuwpoort op links gezet en Hammouti naar de plek van Nieuwpoort verplaatst en invaller Jeffrey Rijsdijk op het middenveld.

In de laatste minuut maakte Metalsi ook nog een overtreding in het strafschopgebied en kreeg City ook nog de 4-2 om de oren. Het was Steven Edwards die de pingel benutte en City met een kater naar Almere terug stuurde. Het zal nog een hels karwei worden voor de Gier op zijn ploeg weer op de rit te krijgen na deze dreun.

,,Ik vond de keuze om Lars uit het centrum te halen gerechtvaardigd, want we zetten hem op Thomassen, maar we komen achterin daarna wel kracht tekort. Ik denk dat vrijdag Calvin Mac-Intosch en Javier Vet er weer bij zijn en dus zullen ze dus ook spelen. Dat is wel duidelijk geworden na vanavond. Het ging centraal inderdaad wel te vaak mis”, aldus De Gier in een eerste reactie na afloop. ,,We zullen aan de bak moeten, maar ik denk dat het nog kan. Zeker thuis”, vulde hij nog aan.