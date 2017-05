Doorzoekingen Almere om handel in crypto-gsm’s voor criminelen [update]

ALMERE – Op elf locaties in Nederland, waaronder in de gemeente Almere, voert de politie dinsdag doorzoekingen uit in woningen en bedrijfspanden. Dit gebeurt in een landelijk onderzoek waarin de handel in zogeheten crypto-gsm’s centraal staat.

Dat zijn smartphones die de communicatie versleutelen, wat het voor opsporingsdiensten lastiger maakt om mee te kijken of luisteren. Ze zijn vanwege die eigenschap populair onder criminelen.

De verdenking tegen de mensen naar wie de politie nu onderzoek doet is dan ook dat ze de telefoons hebben geleverd aan misdadigers, vertelde een woordvoerder van de politie. Tot nog toe zijn vier mensen aangehouden. Een in Diemen, een in Berkhout en twee in Huizen. In een pand aan de Plantage Muidergracht is ongeveer een miljoen aan cash geld aangetroffen.

Het zogeheten Team High Tech Crime viel woningen en bedrijfspanden binnen in de gemeenten Amsterdam, Almere, Huizen, Zandvoort, Koggenland en Zeewolde. Ook de fiscale opsporingsdienst FIOD en het Functioneel Parket, dat onder meer is gespecialiseerd in fraudezaken, zijn bij de doorzoekingen betrokken. Zij namen de boekhouding in beslag bij twee administratiekantoren.

Het onderzoek staat volgens de woordvoerder los van een eerder groot onderzoek naar een bedrijf uit Nijmegen dat crypto-gsm’s leverde. Klanten van dat bedrijf, Ennetcom, bleken later helemaal niet zo veilig voor politie en justitie. Die lieten in maart weten dat ze toegang hadden verkregen tot 3,6 miljoen berichten die via de servers van Ennetcom waren verzonden. Het kraken van de encryptie leverde informatie op in tientallen onderzoeken naar misdrijven, van liquidaties tot drugshandel.