Door de blubber in toekomstig stadsbos Pampushout

ALMERE – Het Flevo-landschap werkt er hard aan om Pampushout-Zuid om te toveren tot een stadsbos waar straks van alles te beleven is. Waar wandelaars zich nu nog een weg moeten banen over modderige paden, wordt het in de toekomst alleen maar mooier.

Wie benieuwd is naar de werkzaamheden, kan zaterdag 22 april met de boswachter mee voor een ’Rondje Blubber door de Pampushout’. Deze wandeling start om 14.00 en duurt tot ongeveer 15.30 uur. Het is wel verstandig een paar stevige laarzen aan te trekken, want er wordt echt door de blubber gelopen. Aanmelden kan op www.flevo-landschap.nl/activiteiten.