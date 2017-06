Doominoo nieuwe Stadsrapper van Almere

Almere – Dominique ’Doominoo’ Bijpost is de nieuwe Stadsrapper van Almere. De rappers maakten het de jury vrijdagavond aardig moeilijk tijdens de finale in podium De Meester. Uiteindelijk was het Doominoo aan wie de vorige Stadsrapper Sallie E. het stokje mocht overdragen.

De Stadsrapper-competitie biedt jonge hiphoptalenten de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. Het traject dat de deelnemers hebben gevolgd bestond uit diverse workshops en masterclasses op het gebied van tekstschrijven, het inzetten van hun kwaliteiten, performance, prestatie en groei.

De grote finale in De Meester werd uiteindelijk gewonnen door Doominoo. De Almeerse rapper is al jaren bezig met het maken van muziek. In 2014 lanceerde hij zijn eerste EP Op Zoek en in mei dit jaar bracht hij zijn debuutalbum 22 Karaat uit. Zijn eerste optreden als de nieuwe Stadsrapper van Almere heeft hij inmiddels achter de rug tijdens het GROW Festival dat afgelopen zaterdag, een dag na de finale, plaatsvond op het het eiland Utopia in het Weerwater. Daarnaast mag hij als winnaar een nummer opnemen.