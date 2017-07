Doodgeschoten grauwe ganzen in Gooimeer aangetroffen

ALMERE – In het Gooimeer zijn zaterdag 15 juli vijf dode grauwe ganzen aangetroffen. ,,Uit het eerste onderzoek blijkt dat er op de ganzen is geschoten met hagel. Daarnaast is de borst vakkundig verwijderd”, zo meldt politie Almere Stad in een bericht op Facebook.

Er worden ook ganzen afgeschoten in verband met het beheer. ,,Dit gebeurt met een plan en een vergunning. Het wil echter niet zeggen dat je zomaar op ganzen met hagel mag schieten, ze kapot mag snijden en jer er op deze manier van mag ontdoen”, aldus de politie. Wie hier meer van weet of iets heeft gezien, wordt verzocht contact op te nemen met het Milieuteam via 0900-8844 onder vermelding van nummer 2017217979.