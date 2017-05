Dood Almeerse in Opsporing Verzocht

ALMERE – Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan de dood van de 43-jarige Esther Paul. Het lichaam van de Almeerse werd op 30 april in het Veluwemeer gevonden.

Een voorbijganger trof haar lichaam aan bij de Harderdijk in Dronten. Er werd sectie verricht op het lichaam, daaruit bleek dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. De politie heeft nog niemand aangehouden.

Inmiddels is duidelijk dat Paul enkele dagen voor haar dood ondergedoken op een camping in Biddinghuizen. De plek waar de vrouw is gevonden, is ongeveer acht kilometer van de camping waar ze verbleef. De politie kan niet ingaan op de reden waarom Paul ondergedoken zat. Wel is bekend dat de Almeerse betrokken was bij onderzoeken van de politie naar hennepteelt. Ook zou zij een relatie met Frank G. hebben gehad, een zware drugscrimineel die vastzit.

In Opsporing Verzocht wordt dinsdagavond aandacht besteed aan de zaak. Het rechercheteam legt in de uitzending onderzoeksvragen voor en roept getuigen en mensen die meer weten over de dood van het slachtoffer op zich te melden.