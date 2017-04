Doelgroepenbad zwembad Stad tijdelijk gesloten

ALMERE – De gemeente Almere sluit het doelgroepenbad van het zwembad in Almere Stad met ingang van vandaag voor een periode van ongeveer drie weken. Onderdelen die mogelijk Roest Vrij Staal (RVS) bevatten worden dan vervangen uit de hoofddraagconstructie van het bad.

In 2016 is door het Rijk voorgeschreven dat er vanaf 2017 in zwembaden geen RVS onderdelen aanwezig mogen zijn. De drie gemeentelijke zwembaden zijn voor 1 januari 2017 hierop geïnspecteerd door een onafhankelijk extern adviesbureau en er is een actieplan opgesteld. Met exploitant Optisport zijn vervolgens afspraken gemaakt om de benodigde werkzaamheden uit te voeren. ,,Tijdens de uitvoering van deze geplande werkzaamheden zijn echter onderdelen aangetroffen in de hoofdraagconstructie van het doelgroepenbad van Almere Stad, waarvan niet met zekerheid te stellen is dat deze RVS-vrij zijn”, zo laat de gemeente weten in een persbericht. ,,Het besluit om een gedeelte van het zwembad te sluiten is van preventieve aard en is mede noodzakelijk om de mogelijke RVS onderdelen op een veilige manier te kunnen vervangen.” Het hoofdbad blijft toegankelijk. Dat is vrij van RVS en kan gewoon worden gebruikt. Gebruikers van het doelgroepenbad worden tijdens de gesloten periode geïnformeerd door exploitant Optisport.