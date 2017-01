Doek valt na dit jaar voor stichting SamenWerk

ALMERE – Het doek valt na 2017 voor de stichting SamenWerk. Vanaf 2011 is de gemeentesubsidie voor de stichting al geleidelijk afgebouwd. ,,We zijn er sindsdien wel in geslaagd om fondsen te werven voor onze projecten in Kumasi, maar het lukt niet om financiering te vinden voor de coördinatie van onze projecten ter plaatse en onze educatieprojecten in Almere”, vertelt projectcoördinator Pieter van der Linden. ,,Bovendien zal de gemeente Almere het dit jaar aflopende stedenbandverdrag met Kumasi niet verlengen, dan valt eigenlijk ook het kader weg waarbinnen wij onze projecten uitvoeren.”

Eind 2016 is het bestuur van de stichting met haar vrijwilligers bij elkaar gekomen om het slechte nieuws te delen. ,,Het kwam niet als een complete verrassing, maar ze waren natuurlijk wel teleurgesteld. Het is ook heel erg spijtig. Onze stichting staat voor dertig jaar Almeerse ontwikkelingssamenwerking, maar we deden meer dan dat. We werkten ook aan een stukje bewustwording met onze lespakketten voor Almeerse scholen over Ghana. We konden de kinderen laten zien dat de wereld groter is dan alleen Almere en dat onze stad een bijzondere band heeft met de stad Kumasi. Maar na een stedenband van twintig jaar gaat Almere blijkbaar een andere koers varen en zich internationeel meer richten op andere partners, die bijvoorbeeld iets kunnen beteken op het gebied van handel of hoger economisch onderwijs.”

Van der Linden vindt het jammer dat de bijzondere band die de afgelopen jaren is opgebouwd met Kumasi straks wordt verbroken. ,,In 2017 ronden we onze lopende projecten daar af en daarna valt het doek definitief. We blijven Ghana en Kumasi zeker wel volgen, maar op een andere manier.”