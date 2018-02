Dode na schietpartij in een woning Verzetswijk

ALMERE – In een woning aan de Kapitein de Langestraat in Almere heeft dinsdagavond een schietpartij plaatsgevonden. Een 20-jarige man uit Almere raakte daarbij ernstig gewond en overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft drie verdachten aangehouden. De politie werd rond 21.20 uur ingeschakeld voor een melding van een schietincident. Agenten vonden het zwaargewonde slachtoffer in de woning, hij was niet aanspreekbaar. De man werd met spoed naar een ziekenhuis overgebracht maar bezweek daar aan zijn verwondingen. Bij de woning konden twee mannen worden aangehouden, een derde verdachte meldde zich later in de nacht zelf op het politiebureau. De drie Almeerders van 17, 19 en 20 jaar zitten vast voor nader onderzoek naar hun mogelijke betrokkenheid bij het incident. I n de woning werd sporenonderzoek gedaan en er wordt gesproken met betrokkenen om te achterhalen wat zich in de woning heeft afgespeeld.