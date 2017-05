DNA-spray nekt plofkrakers

ALMERE – Een groot deel van de pinautomaten blijkt te zijn beveiligd met onzichtbare DNA-spray. Het gaat om een vloeistof die is vermengd met de inkt die vrijkomt bij de explosie van geldcassettes. Hierdoor is het mogelijk verdachten van een plofkraak te koppelen aan veel meer zaken.

Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken die horen bij een onderzoek naar de grootste plofkraakbende ooit. Het openbaar ministerie Midden-Nederland linkt zeven verdachten aan maar liefst 45 plofkraken die tussen juni 2015 en oktober 2016 zijn gepleegd. Onder de plofkraken die de politie met de groep in verband brengt, zitten kraken in Leersum, Almelo, Oegstgeest en Almere.

De kraken blijken uiterst lucratief. De geslaagde plofkraken leverden gemiddeld zo’n 80.000 euro op.

Een verdachte van een plofkraak oppakken is één ding, maar hoe onderzoek je vervolgens of hij bij meer kraken betrokken is? Uit de dossierstukken blijkt dat iedere geldcassette in een automaat een inktbeveiligingssysteem met een unieke DNA-code heeft.

Het bedrijf Applied Dna Sciences (ADNAS) uit de Verenigde Staten onderzoekt de inktsporen die door een speciaal forensisch team worden veiliggesteld bij verdachten, op vluchtauto’s of bankbiljetten.

Forensisch onderzoek is cruciaal, want de plofkraakverdachten beroepen zich bijna allemaal op hun zwijgrecht. De Landelijke Eenheid van de politie bevestigt het ’inktgeheim’, maar wil er weinig over kwijt. „We gebruiken verschillende forensische methoden bij het verzamelen van bewijs en daar is dit er eentje van. Het is een nieuwe methode”, zegt woordvoerster Marjolein Ruitenbeek.