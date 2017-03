Directie Holland Media Combinatie wil met Almere Vandaag stoppen

ALMERE – De directie van Holland Media Combinatie wil met Almere Vandaag stoppen. De advertentie-inkomsten van de krant vallen al jaren tegen. Eerdere bezuinigingen hebben niet tot een gezonde exploitatie geleid.

De directie verwacht op 1 mei de krant en website stop te zetten. De medewerkers worden dan boventallig verklaard. Bij Almere Vandaag werken op dit moment drie journalisten en twee commerciële medewerkers. Het voorgenomen besluit wordt nu aan de Ondernemingsraad van Holland Media Combinatie en aan de Centrale Ondernemingsraad van de Telegraaf Media Groep (TMG) voorgelegd. In het voorgenomen besluit is ook opgenomen dat een deel van de andere huis-aan-huisbladen van TMG verkocht wordt aan BDUmedia uit Barneveld.

Almere Vandaag begon in april in 2003 en was de opvolger van het Dagblad van Almere, dat door te weinig abonnees werd opgeheven. In 2014 fuseerde Almere Vandaag met de De Almare. In mei 2014 ging Almere Vandaag over naar Almere dichtbij, waarna in augustus 2016 de naam Almere Vandaag weer terug kwam.

In jaren dat Almere Vandaag bestond is er een periode geweest dat de krant vijf dagen in de week huis-aan-huis werd bezorgd. De afgelopen maanden kwam de krant nog één keer per week uit.