Dino-tentoonstelling bij Stad & Natuur op de Kemphaan

ALMERE – De komende weken gaan 1300 kinderen van groep 1 tot en met 8 jaar zich bij Stad & Natuur verdiepen in het leven van de dinosaurus. Op de Kemphaan is een speciale dino-expo ingericht, die wethouder Frits Huis deze week samen met leerlingen van basisschool Al-Iman heeft geopend.

Nadat de wethouder en de kinderen de tentoonstelling officieel hadden geopend, zijn de leerlingen op ontdekkingstocht gegaan in de tentoonstelling. Hierin is van alles te leren over de soorten dino’s en de afstammelingen die nu nog op onze kinderboerderijen rondlopen: kippen. Naast de tentoonstelling is er ook een dinospeurtocht, waarin de kinderen door middel van een foto’s opzoek gaan naar een uitgebroken dino in het bos op de Kemphaan. De leerlingen hebben allemaal de dino weer terug gevonden en tussendoor kregen zij een heerlijke dinotaart.

Zomervakantie

Ook na de lessen kan de dinotentoonstelling nog worden bezocht en de speurtocht worden gedaan, want de hele zomervakantie van 24 juli tot en met 1 september staat in het teken van dino’s bij Stad & Natuur op de Kemphaan. Van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur kan je bij Stad & Natuur de dinotentoonstelling bezoeken en spannende dinospeurtocht in het bos doen. Elke donderdag in de zomervakantie zijn er dinoworkshops, met onde andere dinokoekjes bakken, tussen de dino’s wandelen door middel van een green screen en dinopoten gieten met gips. Op de laatste woensdag en donderdag van de zomervakantie is het zomerfestival, dat ook helemaal in het teken van dino’s staat. Naast dinoworkshops, rondlopende t-rex tentoonstelling en speurtocht is er ook een hindernisbaan en stokbroodje bakken. Voor de workshops op donderdagen in de zomervakantie en het zomerfestival kunnen vooraf kaartjes worden gereserveerd via www.stadennatuur.nl.