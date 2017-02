Dijsselbloem houdt Rijksbijdrage Floriade open

ALMERE – Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft geen duidelijkheid gegeven over de Rijksbijdrage die Almere kan verwachten voor de Floriade. Dijsselbloem was dinsdagochtend op werkbezoek bij de hogescholen Windesheim en Aeres.

Eerder had Dijsselbloems collega in het kabinet, staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken, het over een bijdrage tussen de vijf en tien miljoen euro. ,,En daar houden we voorlopig aan vast. De Floriade is pas in 2022 en er wordt nu aan de uitwerking gewerkt. De toekenning van het bedrag zal dus de komende jaren gebeuren en dat zal dan door het ministerie van Economische Zaken gebeuren”, gaf Dijsselbloem dinsdagochtend aan. Almere heeft op het moment 7,5 miljoen euro in de begroting van de Floriade staan als te verwachten bijdrage van het Rijk. ,,Dat kan, maar wij weten het nog niet.”

De minister ging op Windesheim met studenten in gesprek en kreeg op Hogeschool Aeres een presentatie over de Flevo Campus. Tussendoor sprak hij onder andere met burgemeester Franc Weerwind en de wethouders Tjeerd Herrema en René Peeters.

