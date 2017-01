Diensten Hart voor Haven verhuizen naar Goede Rede

Almere – Hart voor Haven gaat vanaf zondag 22 januari de zondagse diensten houden in de kapel van kerk Goede Rede.

In vier jaar tijd is Hart voor Haven uitgegroeid tot een multiculturele christelijke kerk in Almere Haven. Hart voor Haven, onderdeel van christelijke gemeente De Wegwijzer, is met name bekend van de maandelijkse Kinder Bijbel Club in basisschool De Ark en jongerenwerk YouthPort. Daarnaast is Hart voor Haven ook bekend van De Wijkwinkel, waar ze in samenwerking met stichting De Schoor aan de Kerkgracht een pand openstelt om Havenaren die dat nodig hebben een luisterend oor en een helpende hand te bieden. Wethouder Tjeerd Herrema opende afgelopen donderdag de nieuwe wijkwinkel aan de Kerkgracht 105.

Wijkpastor Bert Noteboom is dankbaar voor deze nieuwe stap. ,,We zien een toename van deelnemers in de cursussen en activiteiten, maar ook in de zondagse diensten. De Ark is te klein geworden. Daarom zochten we voor de zondagse bijeenkomsten een nieuwe ruimte. Vanaf deze week mogen we op zondagmiddag De Goede Rede huren.”

Vanaf zondag 22 januari houdt Hart voor Haven op zondag om 14.30 uur de diensten in de Goede Rede. Noteboom: ,,Iedereen is welkom. We zijn niet alleen een kerk voor alle leeftijden en alle culturen, maar ook voor mensen die zichzelf helemaal niet zien als zulke gelovigen. Zoekers, andersgelovigen, wie dan ook.”

Meer informatie over activiteiten kunt u vinden op www.hartvoorhaven.nl.