Dertienhonderd gemeentelijke aanslagen vertraagd

ALMERE – Vanwege de invoering van een nieuw meetsysteem voor de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) krijgen zeker 1300 huizenbezitters in Almere de aanslag voor de Onroerendezaakbelasting en rioolheffing later dan gepland. De reden dat het langer heeft geduurd komt volgens de gemeente vanwege de grootte van het project.

Het merendeel van de huizenbezitters, ruim 82.000, krijgt deze maand de aanslag, of heeft die inmiddels al binnen, gewoon volgens planning nadat bij de eerste aanslagoplegging in februari nog 11.000 woningen ingemeten moesten worden. De 1300 woningbezitters van wie de woning nog moet worden ingemeten krijgen de aanslag in april.

,,De achterstand is ontstaan door de grootte van het project. Alle woningen zijn opnieuw ingemeten. Hier zitten maanden van voorbereiding is. Ook heeft er een controle van de Waarderingskamer plaatsgevonden en is er akkoord gegeven voor het versturen van de beschikkingen. Ingecalculeerde consequentie is dat de WOZ-beschikking in sommige gevallen een maand later wordt verzonden”, laat Guido Eversdijk namens de gemeente weten

Waarde

Volgens van Eversdijk is de gemiddelde WOZ-waarde van een huis volgens de trend gemiddeld gestegen met 2,8 procent. Op basis van die waarde wordt de Onroerendezaakbelasting (OZB) geheven. ,,Dat tarief wordt vastgesteld conform de geraamde opbrengsten van de OZB. In individuele gevallen kan het zijn dat een burger meer OZB betaald. Maar voor de gemiddelde belastingheffing van de OZB is er sprake van het zogenaamde weegschaalprincipe. Dat wil zeggen als de WOZ-waarden toenemen, het tarief van OZB daalt, en vice versa. Het OZB tarief 2017 voor woningen is dit jaar gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Er is dus geen sprake van een hogere OZB door de wijziging van waardeermethode”, aldus Eversdijk. ,,Wel kan het zo zijn dat bij het opnieuw inmeten van de woning er nieuwe feiten geconstateerd zijn, die voorheen niet bekend waren. Denk aan een gerealiseerde aanbouw bij een woning bijvoorbeeld. Dat heeft wel invloed op de waarde.”

Almere is sinds december vorig jaar aangesloten op het WOZ-waardeloket van het Kadaster, het openbare register van vastgoedgegevens. De bedoeling is dat de waarde van alle Almeerse woningen daar deze maand in staan.