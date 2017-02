Derks wint ook slalom bij NKJ alpineskiën

ALMERE – Kiara Derks heeft dit weekend ook het Nederlands jeugdkampioenschap slalom gewonnen. In Sankt Johan-Alpendorg pakte de Almeerse daarmee haar tweede gouden medaille tijdens het kampioenschap.

De vijftienjarige won vorig week in Oostenrijk ook het onderdeel reuzenslalom. ,,Mijn doel is dus helemaal bereikt. Tijdens mijn eerste run ging het skiën niet zo soepel, maar in de tweede run klopte alles. Over het algemeen ben ik dus superblij met dit resultaat”, zo liet de Almeerse dit weekend optekenen in een persbericht van de Nederlandse Ski Vereniging.

Derks won de titel zaterdag voor Chiarra Gerritsen uit Heemskerk en Roosmieke Heijdemann uit Geldermalsen.