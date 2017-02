Derks wint NJK Reuzenslalom in Oostenrijk

ALMERE – De Almeerse Kiara Derks is woensdag Nederlands Jeugdkampioen Reuzenslalom in Oostenrijk geworden. De vijftienjarige won niet zonder moeite, want ze kwam schreeuwend van de pijn over de finish in Sankt Johan-Alpendorf.

Derks ging vorige week bij een wedstrijd in Zagreb namelijk hard onderuit en had daar nog last van. ,,Ik ben daar met de banaan afgevoerd. Er waren een paar wervels verschoven en gekneusd, maar gelukkig niets gebroken. Aan het begin van dit seizoen had ik me tot doel gesteld om hier de Reuzenslalom en slalom te winnen. Dus ik wilde persé mee doen en ben dan ook blij dat het zo goed is gegaan.”

De slalom staat vrijdag op het programma.