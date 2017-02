Derde plekken voor badmintonsters

ALMERE – Met 25 deelnemers met een Almeerse link, dus woonachtig of spelend voor badmintonvereniging Almere, kende het Nederlands kampioenschap badminton dit weekend een prima Almeerse vertegenwoordiging. Bronzen medailles waren er voor Tamara van der Hoeven, Manon Sibbald en Ilse Vaesen, alledrie uitkomend voor Avi Air Almere.

Avi Air Almere-trainer Erik Staats kijkt met 25 deelnemers vanuit de club waar hij trainer van het eerste team keek tevreden terug op het toernooi. Vooral ook omdat er enkele talenten op de deur aan het kloppen zijn. ,,We zijn een belangrijke bijdrage aan het toernooi. En we dringen ook steeds verder door, maar het verschil tussen spelers die fulltime trainen en zij die dat niet doen is wel aanwezig. Logisch ook, maar dat zie je wel. Zo verliest Manon Sibbald van de latere winnares Gayle Mahulette en ik had het eigenlijk nog wel willen zien als Manon er een derde set uit had weten te slepen. En ze stond behoorlijk voor in de tweede set dus het had gekund, maar goed dat is niet gebeurd. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Aram Mahmoud uit ons team en Almeerder Alex Vlaar, die dan bij Velo speelt. Zij verliezen beide van de latere winnaar, Mark Caljouw, maar zijn er niet afgeslagen en hebben verder tijdens de wedstrijden naar die verliespartij gewoon heel goed gespeeld. Ik denk dat we ons als Almere goed hebben laten gelden.”

Eredivisie

Staats keek, behalve naar de prestaties, toch ook met een schuin oog naar de fysieke gesteldheid van zijn pupillen. Komende zondag staat immers de eerste wedstrijd van de tweeluik tegen DKC op het programma waarvan de winnaar zich plaatst voor een plek in de finale om het landskampioenschap. ,,Ik heb natuurlijk graag dat ze goed presteren op een NK, maar ik hoop toch ook dat ze heel blijven. Dat is gelukkig gebeurd en nu kunnen we ons rustig voorbereiden op zondag en dat is vooral ook nu heel blijven en een goed gevoel creëren.”

De eerste wedstrijd van het tweeluik is zondag in Den Haag. Zondag 26 februari is de return in Almere.