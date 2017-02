Derde editie Run for KiKa Almere op Kemphaan

ALMERE – Stadslandgoed De Kemphaan is zondag 28 mei weer het decor voor de derde editie van de Run for Kika Almere. De lopers zamelen zoveel mogelijk geld in voor de stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).

Vorig jaar stonden er meer dan 850 renners aan de start van het hardloopevenement en zij werden aangemoedigd door ruim 1.200 bezoekers. Een bedrag van 118.311,37 euro stond er uiteindelijk op de cheque die burgemeester Franc Weerwind overhandigde aan KiKa. Bijna de helft daarvan was bij elkaar gebracht door Team Ilse, dat ruim 50.000 euro op de teller had staan en daarmee de grote winnaar was. Ook dit jaar zijn zij van de partij. ,,Het zal lastig worden het megabedrag van vorig jaar te evenaren, maar elke euro is meegenomen”, aldus de captain van het team dat is vernoemd naar Ilse Capraro. Deze Almeerse tiener heeft de afgelopen zes jaar al meerdere malen keihard moeten vechten tegen kanker.

Alle deelnemers aan de Run for KiKa Almere laten zich dit jaar weer sponsoren om zoveel mogelijk geld bij elkaar te lopen voor dit goede doel. De lopers kunnen individueel meedoen of zich aansluiten bij een team. Er kan worden gekozen uit een afstand van 5 of 10 kilometer en voor kinderen is er een speciale KidsRun van 1 kilometer.

Alle deelnemers zetten zich in voor één doel: kinderkanker de wereld uit. Nog altijd overlijdt namelijk 1 op de 4 kinderen met kanker. Stichting Kinderen Kankervrij zet zich in om geld in te zamelen voor meer onderzoek en betere behandelmethoden.

Inschrijven kan via www.runforkika.nl/doe-mee. Lopers kunnen individueel meedoen of zich aansluiten bij een team. Er kan nog drie dagen worden geprofiteerd van een early birds-korting op de inschrijfkosten.