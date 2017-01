ALMERE – Het is deze week écht winter! Dat levert de mooiste plaatjes op. Zo maakten wij gisteren deze foto op het Stedenwijkstrandje.

Hebben jullie ook mooie foto’s gemaakt? Deel deze dan met ons! Stuur je foto’s per mail door naar redactie@almerevandaag.nl. Vergeet vooral niet erbij te vermelden waar en door wie de foto gemaakt is. Misschien zie je jouw foto dan volgende week terug in de krant.