Debat Corrosia Almeerse fractievoorzitters meer gesprek

ALMERE – Het debat in cultureel centrum Corrosia in Haven tussen bijna alle fractievoorzitters uit de gemeenteraad kwam maandagavond moeizaam op gang. Het kwam pas echt los op het moment er een Almeers thema werd besproken.

Het debat, waar de PVV zich voor had afgemeld, werd georganiseerd door het internetprogramma Tafel op 2. Er werd gesproken over zorg, veiligheid en, hoe kan het ook anders, de komst van de Floriade naar Almere in 2022 en de voorbereidingen daarop. Bij de landelijke thema’s werden de verschillen tussen de partijen redelijk zichtbaar en bij de Floriade was het vooral oppositie tegen coalitie, waarbij het opviel dat de partijen die in het college van burgemeester en wethouders zitten liever geen kritiek meer hebben. ,,En dat vind ik toch niet helemaal eerlijk. Wij zijn namelijk voor de Floriade, maar toch ook kritisch als het gaat om de uitgaven”, aldus Willy-Anne van der Heijden van GroenLinks. ,,Maar het gaat ons niet veel kosten als je het bekijkt op de totale begroting van de gemeente. Het kost ons dan ’maar’ een miljoen per jaar”, reageerde Miranda Joziasse van de VVD daar weer op. Volgens Ans DeSumma, van de SP en aan tafel de felste tegenstander van de wereldtuinbouwtentoonstelling, is dat echter ongeloofwaardig. ,,Waar zijn de bedrijven dan die de rest moeten gaan betalen. Wij hebben angst dat we als gemeente uiteindelijk veel meer moeten gaan betalen en die angst is nog niet weggenomen”, gaf DeSumma aan. Ze stond daar maandagavond echter alleen in, waar in de gemeenteraad de PVV ook altijd een ander geluid laat horen dan de ’traditionele’ partijen. Het debat, dat dus eigenlijk meer een gesprek was, kende daardoor ook niet echt een weergave van wat er in de raad speelt en leeft over dit onderwerp. De PVV maakt daar immers ook al bijna zeven jaar deel van uit.