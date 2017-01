De weer in Almere woonachtige Grinham stopt met profsquash

ALMERE – De sinds onlangs weer in Almere woonachtige Natalie Grinham stopt met professioneel squash. Haar laatste toernooi op de PSA World Tour gaat ze later deze maand spelen in New York. Voor dat toernooi heeft de 38-jarige een wildcard van de organisatie gekregen.

Grinham, die met de Almeerder Tommy Berden is getrouwd, kwam vanuit Australië naar Almere, verhuisde voor een periode naar Hoofddorp omdat Berden daar een squashcentrum exploiteert en sinds kort woont het echtpaar weer in Almere. Grinham is de regerend Nederlands kampioen squash.

Het toernooi in New York, dat in een glazen squashbaan in het station Grand Central Terminal wordt gespeeld, is een bijzondere voor Grinham. Ze heeft het toernooi namelijk in 2012 en 2013 gewonnen.

Haar erelijst is met een tweede plaats op de wereldranglijst en tal van nationale titels indrukwekkend. Zo won ze 21 proftitels in het internationale circuit en stond ze zes keer op het podium tijdens het individuele wereldkampioenschap.

Volgende week woensdag in de papieren editie van Almere Vandaag een gesprek met Grinham.