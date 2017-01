De Meester verandert weer in huiskamer voor Schemerlamp Festival

ALMERE – De verschillende ruimtes in podium de Meester worden op vrijdag 3 februari weer omgetoverd tot sfeervolle huiskamers voor de zesde editie van het Schemerlamp Festival. Felix Maginn, Jeangu Macrooy, Eelke Ankersmit, Jordi Repkes, Brooke Sharpkey en Kasper brengen in deze intieme setting hun liedjes ten gehore.

Felix Maginn is een Noord-Ierse zanger en gitarist, die alweer een lange tijd in Nederland woont. Hij is de frontman van de Nederlandse Britpopband Moke, die in 2007 zijn eerste debuutalbum uitbracht en sindsdien op meerdere grote festivals stond, zoals London Calling, Lowlands en Pinkpop.

Jeangu Macrooy groeide op Suriname en besloot in Nederland zijn muzikale carrière voort te zetten. In april 2016 werd hij uitgeroepen tot 3FM Serious Talent. Later dit jaar trok hij Nederland rond met de Popronde waar hij bekend stond als ‘Oor Talent’en in december 2016 was hij genomineerd voor een Edison in de categorie ‘Beste nieuwkomer’.

Brooke Sharkey is een singer-songwriter uit London, met Franse en Engelse invloeden. Ze heeft net in Engeland haar tweede album uitgebracht, dat begin 2017 in de rest van Europa te verwachten is.

Ga voor meer informatie en kaartverkoop naar www.demeesteralmere.nl .