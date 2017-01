De Meester ontvangt 100.000ste bezoeker

ALMERE – Poppodium De Meester ontvangt zaterdag de 100.000ste bezoeker in hun pand aan de Rentmeesterstraat. Tijdens het, uitverkochte, concert van Lisa Lois zingt Adele, gaat burgemeester Franc Weerwind de betreffende persoon een prijs overhandigen en het personeel bedanken.

De Meester bestaat dit jaar al weer tien jaar en voor het een poppodium werd, in september 2007 werd het officieel geopend, was het jongerencentrum Totum. ,,We zijn elk jaar een beetje gegroeid en daar zijn we hartstikke blij mee. Ons tienjarig bestaan gaan we later dit jaar nog een keer vieren, maar met deze mijlpaal zijn we uiteraard ook hartstikke blij en die konden we niet zo maar voorbij laten gaan”, vertelt Barry Bouqet, centrummanager van het poppodium.

Op het podium hebben tal van lokale, nationale en internationale artiesten gespeeld en er werken ongeveer vijftig vrijwilligers.