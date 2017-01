De Gier: ’Het eerste uur was gewoon slecht’

ALMERE – Almere City heeft Jong Ajax maandagavond in het eerte uur veel te makkelijk laten spelen. Pas na de 5-0 gingen de Almeerders een beetje hun eigen spel spelen.

,,Het eerste uur was gewoon slecht. We hebben ons als makke lammetjes laten slachten. Ajax heeft kwaliteit, maar tot en met de 5-0 ging het gewoon echt te makkelijk voor ze. Daarna maken wij drie goals in zeven minuten en nog kansen op 5-4. Het kan dus blijkbaar wel, maar we hadden blijkbaar te veel moeite met hun spel in de beginfase”, analyseerde trainer Jack de Gier de wedstrijd van maandag op de Toekomst.

Aanvoerder Tom Overtoom verweet zichzelf en zijn ploeggenoten vooral dat ze dat eerste uur de Amsterdammers niet genoeg onder druk hebben gezet. ,,We hadden afgesproken om compact te spelen en hoog druk te zetten zodat zij risico’s zouden moeten nemen. Dat gebeurde dus totaal niet. We lieten ze voetballen en zelf deden we dat totaal niet. Als we de bal al hadden dan waren we die ook snel weer kwijt. Toen we dat wel deden zag je ook direct resultaat. In die periode maakten we drie doelpunten en hebben we nog twee kansen gehad op 5-4. Uiteindelijk is dit zonde, maar het is niet zo dat we hier de competitie vergooien. We moeten dit verlies niet groter maken dan het is en er vrijdag tegen FC Eindhoven(negende in de Jupiler League met een puntje minder, red.) gewoon weer staan”, keek de aanvoerder ook weer vooruit. Winst om aansluiting met de top vijf te houden zal dan echter geboden zijn.

Jeroen Oosterheert