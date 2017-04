De Gier en Steijn hebben woorden in catacomben over mogelijk ’racisme’

ALMERE – Niet alleen het verlies zat Almere City-trainer Jack de Gier dwars na de met 3-2 verloren wedstrijd bij VVV-Venlo. Er was blijkbaar aan het einde van de eerste helft iets gebeurd op het veld waarover hij na afloop woorden had met zijn collega van VVV-Venlo, Maurice Steijn.

Nabij de kleedkamers in De Koel waren Steijn en De Gier duidelijk geagiteerd naar elkaar. Er werd luid en duidelijk, en in het bijzijn van meerdere omstanders, gezegd dat iets niet kon en Steijn gaf daarbij aan dat Sherjill Mac-Donald richting hem een beweging maakte waarbij hij zijn hand in het kruis hield. ,,Wat jij daarvoor zei is ook niet goed”, reageerde De Gier daarop. De spanning tussen beide oefenmeesters nam daarbij even toe, maar De Gier zei dat hij er geen woorden meer aan vuil wilde maken en draaide zich om. Steijn reageerde daarop dat hij dat ook niet zou doen en ging vervolgens de pers te woord staan.

Navraag bij De Gier leerde echter dat wat hem betreft wat Steijn had gezegd niet kon. ,,Meer wil ik er niet over zeggen”, reageerde De Gier. In de catacomben ging echter al snel rond dat er een racistische opmerking zou zijn gemaakt richting Mac-Donald. Die was direct na afloop van de wedstrijd al vertrokken richting de spelersbus en niet meer bereikbaar.

Als er daadwerkelijk een racistische opmerking richting de City-speler is gemaakt zou het Almere City sieren om daar melding van te maken bij de voetbalbond KNVB. Onbekend is nog of de club dat overweegt. De Gier wilde daar niet op vooruit lopen.