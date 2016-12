De Geus en Pieters in nationale hockeyselectie

ALMERE – De Almeerse hockeyers Terrance Pieters en Jonas de Geus zijn door de bondscoach van het nationale herenhockeyteam, Max Caldas, opgenomen in de eerste groep spelers die toe gaan werken naar de Olympische Spelen in Tokio. De Geus en Pieters, die met de Almeerse op het hoogste hockeyniveau van het land spelen, zitten in een groep van dertig spelers.

De trainingsstage vindt plaats van 12 tot en met 31 juli in Kaapstad. Caldas liet in november al weten, voorlopig, geen beroep te doen op routiniers Jeroen Hertzberger en Robert van der Horst. Ook keeper Jaap Stockmann zit niet bij de groep. De 140-voudig international heeft aangegeven alleen nog onder bepaalde voorwaarden beschikbaar te zijn. Daar wil Caldas niet aan voldoen.

,,Met deze groep starten we de weg naar de Spelen van Tokio in 2020”, aldus Caldas, die Seve van Ass, Sander Baart, Billy Bakker en Sander de Wijn in januari moet missen. Het viertal doet mee aan de lucratieve Hockey India League (HIL) en is pas vanaf februari weer beschikbaar voor Oranje. ,,Omdat we gedurende die weg naar Tokio belangrijke toernooien zullen spelen, vind ik het belangrijk een brede groep te selecteren. Bovendien houden we zo de interne concurrentie groot.”

In 2017 spelen de Nederlandse hockeymannen twee grote toernooien. Van 15 tot en met 25 juni is in Londen de Hockey World League Semi Final, belangrijk met het oog op kwalificatie voor het WK van 2018 in India. Van 18 tot en met 27 augustus is het EK in Amsterdam.

Pieters en De Geus deden onlangs met Jong Oranje mee aan het wereldkampioenschap voor spelers onder 21 jaar in India. Daar werden ze zevende.