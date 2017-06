De cartoon van woensdag 31 mei

ALMERE - Wekelijks vond je in de krant Almere Vandaag en op onze website de cartoon van Maarten Wolterink. Aangezien de krant van 31 mei onze laatste papieren uitgave was, is dit de laatste cartoon. Hij gaat over het nieuws dat de spitsbussen 153 en 155 verdwijnen wanneer Syntus in december het busvervoer in Almere overneemt van Connexxion. Gebruikers van deze buslijnen zijn het hier niet mee eens en zijn een petitie gestart voor het behoud van deze bussen 153/155.