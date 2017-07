Daverend applaus voor Allard Veldhuis tijdens openbare herdenking

Almere – Met een minuut stilte gevolgd door een daverend applaus is vrijdagavond op de Esplanade een eerbetoon gebracht aan Allard Veldhuis. De bekende Almeerder is vorige week op 71-jarige leeftijd overleden en afgelopen woensdag in besloten kring begraven. Vrienden en oud-collega’s voelden echter de behoefte om ook afscheid van hem te nemen. Zij verenigden zich in het comité ‘Moment voor Allard’ en organiseerden een openbare bijeenkomst voor iedereen die Allard ook de laatste eer wilde bewijzen.

Er waren vrijdagavond enkele korte toespraken en er werden foto’s en knipsels getoond die lieten zien hoeveel Veldhuis heeft betekend voor Almere. Hij was de eerste jongerenwerker in onze stad, organiseerde vele jaren de Sinterklaasintocht en was zelf hulpsinterklaas, hij was organisator van het Bevrijdingsfestival, opbouwwerker bij buurtcentra het Karwij en de Bazuin en Jeugdland, speaker tijdens de triatlon, gemeenteraadslid namens D66 en buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Na een muzikaal intermezzo op accordeon door Nico Scharn werd een minuut stilte gehouden. Vervolgens barstte er een luid applaus los en toen door de speakers de bekende aanstekelijke lach van Allard Veldhuis klonk, was het even of hij er zelf bij was. ‘Jouw lach blijf in onze herinnering’, stond ook op een groot spandoek met een foto van een lachende Allard Veldhuis. Zijn broer sprak namens de familie nog een dankwoord richting het organisatiecomité en alle aanwezigen voor dit mooie eerbetoon, dat zeer werd gewaardeerd. De avond werd voortgezet in de Bierfabriek, waar nog vele herinneringen werden opgehaald aan deze markante Almeerder.