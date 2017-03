D66 en SP pleiten voor ecologische cannabisteelt

ALMERE – D66 en SP Almere willen dat de gemeente zich actief gaat inzetten om ecologische cannabistelers naar Almere te halen zodra de teelt van cannabis wettelijk geregeld is. De partijen dienen daarom samen een voorstel in.

Het D66-initiatief om wietteelt te reguleren is in februari aangenomen door de Tweede Kamer. ,,Zodra deze ook door de Eerste Kamer is, wordt het voor bedrijven ook mogelijk om een vergunning aan te vragen om legaal cannabis te kweken. D66 en SP willen dat de gemeente Almere ervoor zorgt dat eventuele technische belemmeringen voor een teler om zich in Almere te vestigen worden weggenomen”, aldus D66-raadslid Martine van Bemmel en SP-raadslid Hans Everhard in een gezamenlijk persbericht.

De partijen vinden bovendien dat de gemeente actief moet lobbyen om ecologische cannabistelers naar Almere te trekken. ,,We zijn blij dat er eindelijk succesvol stappen worden gezet om de wietteelt te reguleren. Door te reguleren kan de overheid toezicht houden op het productieproces en voorkomen dat er gevaarlijke bestrijdingsmiddelen worden gebruikt of andere schadelijke stoffen worden toegevoegd.” D66 en SP pleiten in hun voorstel om nadrukkelijk te kijken naar ecologische teelt.