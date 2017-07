D66 en PvdA willen dat gemeente sneller rekeningen betaalt

ALMERE – De gemeenteraadsfracties van D66 en PvdA willen dat de gemeente sneller openstaande rekening betaalt. Volgens de partijen worden nu ’slechts’ 84 procent binnen dertig dagen betaald. Zij willen dat alle rekeningen voortaan op tijd worden voldaan.

PvdA fractievoorzitter Jerzy Soetekouw: „Het is belangrijk dat de gemeente op tijd haar rekeningen betaalt. Niet alleen omdat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft, maar ook omdat het voor vooral kleinere ondernemingen echt problematisch kan zijn als zij langer op hun geld moeten wachten. Landelijk is de norm gesteld dat negentig procent van de rekeningen binnen de betaaltermijn van dertig dagen betaald moet worden. Als gemeente moeten wij streven naar honderd procent.”

De gemeente betaalde in 2014 nog 88 procent van haar rekeningen op tijd. Dit bleek uit de beantwoording van vragen die D66 destijds stelde. D66 vicefractievoorzitter Martine van Bemmel: „Het college beloofde in de beantwoording van mijn vragen destijds dat zij hun focus zouden leggen op het terugdringen van het aantal facturen dat te laat wordt betaald. Ik vind het heel teleurstellend en eigenlijk ook alarmerend dat de resultaten desondanks niet beter zijn geworden, maar juist achteruit zijn gegaan. Daarom vragen wij, de PvdA en D66, nu om een plan van aanpak en regelmatige rapportage over dit onderwerp.”

De partijen dienen hun voorstel in bij de bespreking van de Programmarekening. Donderdag aanstaande wordt het besproken.